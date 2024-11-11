У МЗС Франції закликали "дати час" майбутній адміністрації Трампа щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що союзники не повинні передбачати ставлення адміністрації наступного президента США Дональда Трампа до повномасштабної війни в Україні.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

На думку Барро, союзники України не повинні передбачати, як Трамп буде ставитися до війни в Україні.

"Зіткнувшись зі спекуляціями щодо того, якими можуть бути позиції або ініціативи нової адміністрації США, я думаю, що ми абсолютно не повинні передбачати і повинні дати (адміністрації) час", – заявив він.

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Однак, за словами Барро, будь-які ініціативи повинні гарантувати, що Україна сама визначить час і умови для участі в переговорному процесі.

Тим часом, за його словами, західні союзники повинні надати Києву всі необхідні засоби для відсічі російським військам.

"Україна, а за нею і міжнародне співтовариство, могли б занадто багато втратити, якби Росія нав'язала право найсильнішого", – акцентував він.

Минулого тижня лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Напередодні міністр національної оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж продовжить військову підтримку України на тлі обрання Трампа президентом США. Зокрема, він анонсував нову передачу близько десяти ракет SCALP.

Також писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі впевнений, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" за президентства США Дональда Трампа.