В МИД Франции призвали "дать время" будущей администрации Трампа по войне в Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что союзники не должны предвидеть отношение администрации следующего президента США Дональда Трампа к полномасштабной войне в Украине.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По мнению Барро, союзники Украины не должны предвидеть, как Трамп будет относиться к войне в Украине.

"Столкнувшись со спекуляциями относительно того, какими могут быть позиции или инициативы новой администрации США, я думаю, что мы абсолютно не должны предвидеть и должны дать (администрации) время", – заявил он.

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Однако, по словам Барро, любые инициативы должны гарантировать, что Украина сама определит время и условия для участия в переговорном процессе.

Тем временем, по его словам, западные союзники должны предоставить Киеву все необходимые средства для отпора российским войскам.

"Украина, а за ней и международное сообщество, могли бы слишком много потерять, если бы Россия навязала право сильнейшего", – акцентировал он.

На прошлой неделе лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Накануне министр национальной обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж продолжит военную поддержку Украины на фоне избрания Трампа президентом США. В частности, он анонсировал новую передачу около десяти ракет SCALP.

Также писали, что министр обороны Великобритании Джон Гили уверен, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" при президентстве США Дональда Трампа.