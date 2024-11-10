Франція оголосила про передання Україні "близько 10" ракет SCALP

Міністр національної оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж продовжить військову підтримку України на тлі обрання Дональда Трампа президентом США.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche, повідомляє "Європейська правда".

Лекорню заявив, що Франція повинна підтримувати допомогу Україні на довгостроковій основі, "тому що це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вона вирішить це зробити".

"Військова підтримка є дуже важливою, і навіть коли війна закінчиться, ми повинні продовжувати зміцнювати українську армію", – додав він.

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Серед іншого, глава Міноборони Франції заявив про продовження програми підготовки українських військовослужбовців, у межах якої 2000 солдатів проходять підготовку під керівництвом французьких солдатів і на французькому обладнанні.

"По-друге, ми продовжимо нашу підтримку. З настанням зими глибинні удари Росії по українській території, ймовірно, посиляться. Ми знову будемо постачати ракети Mistral (імовірно, йдеться про зенітно-ракетні комплекси. – Ред.), зокрема для захисту зон бойових дій.

А для того, щоб Україна могла завдавати ударів за лінією фронту, в останні кілька днів я підписав рішення про нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв Володимиру Зеленському президент Французької Республіки", – додав Лекорню.

SCALP є далекобійними ракетами, про передання яких Франція вперше оголосила на початку 2024 року. Більше про це "ЄвроПравда" розповідала в матеріалі.

Крім того, минулого місяця французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що Франція передасть Україні першу партію з трьох винищувачів Mirage 2000-5 на початку 2025 року.