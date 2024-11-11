Глава МИД Германии: 2% ВВП на оборону уже недостаточно

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок присоединилась к лидерам, которые отмечают, что странам НАТО стоит задуматься о больших расходах на оборону, чем нынешний целевой показатель 2%.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Бербок в выступлении на тематической конференции заявила, что расходы на оборону на уровне 2% ВВП при нынешних обстоятельствах уже не будут достаточными.

Она также акцентировала, что это будет "в собственных интересах безопасности" европейских государств.

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Как известно, Дональд Трамп, который снова вернется в Белый дом, часто критиковал Германию за недостаточные расходы на оборону во время его первой президентской каденции и угрожал из-за этого выходом США из НАТО.

Бербок в своем выступлении также подчеркнула важность военной поддержки Украины, а также говорила о необходимости для Европы наращивать и объединять свои собственные оборонные возможности.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда публично говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО до 3% ВВП. Польша в 2025 году планирует увеличить оборонный бюджет до 4,7% ВВП и он будет рекордным.

В Британии также считают, что странам НАТО уже недостаточно тратить 2% ВВП на оборону.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что страны Альянса начнут тратить на оборону более 2% своего ВВП, и отметил, что в этом полностью согласен с критикой Дональда Трампа в адрес Европы.

По состоянию на 2024 год уже 23 страны НАТО достигли или превысили целевой показатель расходов на оборону на уровне 2% ВВП.