Bild: 17-річний юнак планував теракт на різдвяному ярмарку в Німеччині

У Німеччині заарештували 17-річного юнака, який нібито планував теракт у землі Шлезвіг-Гольштейн на різдвяному ярмарку.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

Німець, що має турецьке походження, хотів вбити людей за допомогою вантажівки у Ельмсгорні, про що свідчать прослухані розмови і перехоплені повідомлення.

За даними видання, слідство припускає ісламістське підґрунтя.

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Наводка про планування теракту надійшла від американської розвідки і вперше потрапила до Федерального відомства кримінальної поліції навесні 2024 року, а потім її перевірили слідчі в Шлезвіг-Гольштейні. У березні за справу взялася прокуратура Фленсбурга.

"Я можу підтвердити, що ми проводимо розслідування за підозрою в підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі, і змові з метою вчинення злочину, а саме вбивства. Видано ордер на арешт 17-річного підозрюваного", – розповів виданню старший прокурор Бернд Вінтерфельдт.

Зараз 17-річний підозрюваний перебуває у в'язниці Шлезвігу.

У період різдвяних свят у Європі часто посилюють заходи безпеки, особливо на ярмарках, очікуючи актів насильства.

У французькому Страсбурзі в 2018 році в результаті теракту п'ять людей загинули і 13 було поранено. Нападника застрелила поліція під час операції з його затримання двома днями пізніше.

У 2016 році внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще пів сотні отримали поранення.