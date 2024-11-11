Bild: 17-летний юноша планировал теракт на рождественской ярмарке в Германии

В Германии арестовали 17-летнего парня, который якобы планировал теракт в земле Шлезвиг-Гольштейн на рождественской ярмарке.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

Немец, имеющий турецкое происхождение, хотел убить людей с помощью грузовика в Эльмсхорне, о чем свидетельствуют прослушанные разговоры и перехваченные сообщения.

По данным издания, следствие предполагает исламистскую подоплеку.

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Наводка о планировании теракта поступила от американской разведки и впервые попала в Федеральное ведомство уголовной полиции весной 2024 года, а затем ее проверили следователи в Шлезвиг-Гольштейне. В марте за дело взялась прокуратура Фленсбурга.

"Я могу подтвердить, что мы проводим расследование по подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, и сговоре с целью совершения преступления, а именно убийства. Выдан ордер на арест 17-летнего подозреваемого", – рассказал изданию старший прокурор Бернд Винтерфельдт.

Сейчас 17-летний подозреваемый находится в тюрьме Шлезвига.

В период рождественских праздников в Европе часто усиливают меры безопасности, особенно на ярмарках, ожидая актов насилия.

Во французском Страсбурге в 2018 году в результате теракта пять человек погибли и 13 были ранены. Нападавшего застрелила полиция во время операции по его задержанию двумя днями позже.

В 2016 году в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще полсотни получили ранения.