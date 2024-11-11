У Фінляндії пройдуть великі навчання ВМС разом із союзниками

На півдні Фінляндії наступного тижня почнуться головні осінні навчання Військово-морських сил за участі військових низки країн-союзників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

У навчаннях, що будуть проходити з 18 по 29 листопада, будуть залучені близько 4000 військовослужбовців Фінляндії та союзників – США, Німеччини, Франції, Данії, Швеції, Естонії, Латвії та Литви.

Серед фінських військовослужбовців будуть залучені не лише військово-морські сили, а й представники сухопутних, повітряних сил і прикордонної служби.

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Маневри будуть зосереджені у морі та довкола островів між Гельсінкі і містом Котка, що за 40 км від кордону з Росією, а також у самому Котка в районі аеропорту.

У навчаннях візьмуть участь близько 30 кораблів різного типу, а також винищувачі, гелікоптери і літаки морського спостереження США і Франції.

Судна союзників почнуть прибувати до Турку з 15 листопада.

Це чергові із серії навчань, що проходять у Фінляндії в листопаді. З 12 листопада на заході країни почнуться навчання сил ППО за участі військовослужбовців з Північної Європи і США, з початку місяця у Лапландії стартували найбільші артилерійські навчання НАТО.