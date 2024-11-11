В Финляндии пройдут крупные учения ВМС вместе с союзниками

На юге Финляндии на следующей неделе начнутся главные осенние учения Военно-морских сил с участием военных ряда союзников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

В учениях, которые будут проходить с 18 по 29 ноября, будут привлечены около 4000 военнослужащих Финляндии и союзников – США, Германии, Франции, Дании, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы.

Среди финских военнослужащих будут привлечены не только военно-морские силы, но и представители сухопутных, воздушных сил и пограничной службы.

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Маневры будут сосредоточены в море и вокруг островов между Хельсинки и городом Котка, что в 40 км от границы с Россией, а также в самом Котка в районе аэропорта.

В учениях примут участие около 30 кораблей различного типа, а также истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения США и Франции.

Суда союзников начнут прибывать в Турку с 15 ноября.

Это очередные из серии учений, проходящих в Финляндии в ноябре. С 12 ноября на западе страны начнутся учения сил ПВО с участием военнослужащих из Северной Европы и США, с начала месяца в Лапландии стартовали крупнейшие артиллерийские учения НАТО.