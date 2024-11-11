ЗМІ: Молдова викликала нового посла Росії після інциденту з дронами

Міністерство закордонних справ Молдови викликало новопризначеного посла Росії Олега Озерова після падіння двох російських безпілотників на території країни напередодні.

Про це з посиланням на джерела повідомило агентство IPN, пише "Європейська правда".

За інформацією IPN, Озерова чекають в молдовському МЗС для вручення ноти протесту у зв'язку з втручанням у вибори в Молдові і падінням двох російських безпілотників у неділю, 10 листопада.

Олег Озеров був призначений послом Росії в Молдові у вересні. Його попередник Олег Васнєцов обіймав цю посаду з 2018 року.

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Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.