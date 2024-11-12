57% німців підтримують надання військової допомоги Україні

Через два з половиною роки після початку російського вторгнення в Україну більшість німців – 57% – все ще виступають за військову підтримку країни, що зазнала нападу.

Про це свідчать дані опитування інституту Verian щодо зовнішньої політики Німеччини, опубліковане у вівторок Фондом Кьорбера в Гамбурзі, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Попри те, що надання військової допомоги Україні продовжує підтримувати більшість німців, ця частка знизилася порівняно з попереднім роком, коли вона становила 66%.

Особливо низька підтримка у східній Німеччині, де лише 40% підтримують продовження військової підтримки.

Реклама:

47% респондентів вважають, що Україна повинна захищати себе доти, доки не буде відвойована вся територія, окупована Росією. 43%, з іншого боку, вважають, що Україна повинна поступитися частиною своєї території Росії, щоб покласти край війні.

На сході Німеччини 52% вважають, що Україна має поступитися територією, тоді як на заході таких 40%.

Загалом частка німців, які хочуть більш активного залучення Німеччини до міжнародних криз, зросла до 46%, що є найвищим показником з початку проведення серії опитувань щодо зовнішньої політики. При цьому 71% хочуть посилення дипломатичної активності. 15% виступають за збільшення фінансових витрат і лише 10% – за посилення німецького військового втручання.

Соціологічний інститут Verian на замовлення Фонду Кьорбера опитав 1000 німецьких виборців віком від 18 років про їхні погляди на зовнішню політику.

Інше опитування показало, що побоювання можливої війни у Європі опинилося на першому місці серед проблем, які турбують німецьку молодь.

Нагадаємо, серед українців, які вірять у те, що Росія вичерпує свої ресурси, понад 90% впевнені – Україна зможе завдати РФ суттєвих невдач за належної підтримки Заходу.