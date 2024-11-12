57% немцев поддерживают предоставление военной помощи Украине

Через два с половиной года после начала российского вторжения в Украину большинство немцев – 57% – все еще выступают за военную поддержку страны, подвергшейся нападению.

Об этом свидетельствуют данные опроса института Verian по внешней политике Германии, опубликованное во вторник Фондом Кербера в Гамбурге, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Несмотря на то, что предоставление военной помощи Украине продолжает поддерживать большинство немцев, эта доля снизилась по сравнению с предыдущим годом, когда она составляла 66%.

Особенно низкая поддержка в восточной Германии, где только 40% поддерживают продолжение военной поддержки.

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47% респондентов считают, что Украина должна защищать себя до тех пор, пока не будет отвоевана вся территория, оккупированная Россией. 43%, с другой стороны, считают, что Украина должна уступить часть своей территории России, чтобы положить конец войне.

На востоке Германии 52% считают, что Украина должна уступить территорию, тогда как на западе таких 40%.

В целом доля немцев, которые хотят более активного вовлечения Германии в международные кризисы, выросла до 46%, что является самым высоким показателем с начала проведения серии опросов по внешней политике. При этом 71% хотят усиления дипломатической активности. 15% выступают за увеличение финансовых расходов и только 10% – за усиление немецкого военного вмешательства.

Социологический институт Verian по заказу Фонда Кербера опросил 1000 немецких избирателей в возрасте от 18 лет об их взглядах на внешнюю политику.

Другой опрос показал, что опасения возможной войны в Европе оказалось на первом месте среди проблем, которые беспокоят немецкую молодежь.

Напомним, среди украинцев, которые верят в то, что Россия исчерпывает свои ресурсы, более 90% уверены – Украина сможет нанести РФ существенные неудачи при должной поддержке Запада.