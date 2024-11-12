В Європарламенті заслухають кандидатку на посаду голови європейської дипломатії

У вівторок, 12 листопада, в комітеті з питань закордонних справ Європарламенту відбудуться слухання щодо кандидатури експрем’єрки Естонії Каї Каллас, номінованої на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Це випливає з графіка слухань Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Слухання мають розпочатися невдовзі після 9:00 за Брюсселем та можуть тривати кілька годин.

Кая Каллас

Після цього засідання очільники комітету і політичні групи мають надати оцінку тому, як кандидати підтвердили свою відповідність посаді.

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На 21 сторінці відповідей на запитання, поставлені депутатами напередодні слухань, експрем’єрка Естонії виклала своє бачення зовнішньої політики ЄС.

Вона заявила, що питання війни в Україні та зміцнення безпеки ЄС будуть її пріоритетами на посаді.

"ЄвроПравда" вже розповідала про кандидатку на посаду голови європейської дипломатії у статті "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС.

Наразі цю посаду обіймає Жозеп Боррель. Читайте також свіже інтерв’ю "Європейської правди" з ним.