В Європарламенті заслухають кандидатку на посаду голови європейської дипломатії
У вівторок, 12 листопада, в комітеті з питань закордонних справ Європарламенту відбудуться слухання щодо кандидатури експрем’єрки Естонії Каї Каллас, номінованої на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки.
Це випливає з графіка слухань Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".
Слухання мають розпочатися невдовзі після 9:00 за Брюсселем та можуть тривати кілька годин.
Після цього засідання очільники комітету і політичні групи мають надати оцінку тому, як кандидати підтвердили свою відповідність посаді.
На 21 сторінці відповідей на запитання, поставлені депутатами напередодні слухань, експрем’єрка Естонії виклала своє бачення зовнішньої політики ЄС.
Вона заявила, що питання війни в Україні та зміцнення безпеки ЄС будуть її пріоритетами на посаді.
"ЄвроПравда" вже розповідала про кандидатку на посаду голови європейської дипломатії у статті "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС.
Наразі цю посаду обіймає Жозеп Боррель. Читайте також свіже інтерв’ю "Європейської правди" з ним.