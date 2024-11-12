В Европарламенте заслушают кандидата на должность главы европейской дипломатии

Во вторник, 12 ноября, в комитете по иностранным делам Европарламента состоятся слушания по кандидатуре экс-премьера Эстонии Каи Каллас, номинированной на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Это следует из графика слушаний Европарламента, сообщает "Европейская правда".

Слушания должны начаться вскоре после 9:00 по Брюсселю и могут длиться несколько часов.

Кая Каллас

После этого заседания руководители комитета и политические группы должны дать оценку тому, как кандидаты подтвердили свое соответствие должности.

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На 21 странице ответов на вопросы, заданные депутатами накануне слушаний, экс-премьер Эстонии изложила свое видение внешней политики ЕС.

Она заявила, что вопрос войны в Украине и укрепление безопасности ЕС будут ее приоритетами на посту.

"ЕвроПравда" уже рассказывала о кандидате на должность главы европейской дипломатии в статье "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС.

Сейчас эту должность занимает Жозеп Боррель. Читайте также свежее интервью "Европейской правды" с ним.