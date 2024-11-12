Кандидат на пост главы дипломатии ЕС на слушаниях о назначении озвучила позицию по Украине

Бывший премьер Эстонии Кая Каллас, которая должна возглавить внешнеполитическую службу ЕС, на слушаниях по своему назначению подчеркнула важность того, чтобы поддерживать Украину и реалистично смотреть на угрозы, с которыми может столкнуться Европа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Каллас во время слушаний в Европарламенте по ее кандидатуре заявила, что видит два главных приоритета – войну РФ против Украины и войну на Ближнем Востоке.

"Победа Украины – это приоритет для всех нас... Мы должны продолжать работать сегодня, завтра и столько, сколько будет нужно, и предоставлять Украине столько военной, финансовой и гуманитарной помощи, сколько будет необходимо. И это должно сопровождаться четким путем для Украины к членству в ЕС", – сказала Каллас.

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Она подчеркнула, что Европа, поддерживая Украину, защищает свою безопасность и принципы, на которых основан ЕС, а также международный правопорядок.

Каллас также акцентировала, что расширение ЕС – это процесс, от которого выиграет и сам Евросоюз, и страны, которые движутся к членству.

"В следующие пять лет нам нужны конкретные результаты в этом вопросе. Я буду тесно сотрудничать с еврокомиссаром по вопросам расширения для достижения этой цели", – отметила Каллас.

Также она остановилась на вопросах энергетической и экономической безопасности ЕС.

"Мы не должны допустить, чтобы Россия, Иран, Северная Корея производили больше оборудования и боеприпасов, чем все евроатлантическое сообщество. Мы должны больше инвестировать в оборону и брать на себя большую ответственность. У нас есть ресурсы, чтобы производить больше... Более сильная Европа будет означать более сильный НАТО", – подчеркнула Каллас.

Напомним, в случае назначения Кая Каллас будет также вице-президентом Еврокомиссии – эта должность сочетается с функциями главного дипломата ЕС.

12 ноября будет последним днем слушаний кандидатов в еврокомиссары на комитетах.

"ЕвроПравда" уже рассказывала о кандидате на должность главы европейской дипломатии в статье "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС.

Сейчас эту должность занимает Жозеп Боррель. Читайте свежее интервью "Европейской правды", в котором Боррель делится итогами своих усилий по поддержке Украины на посту.