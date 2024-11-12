Украинцы оценили, готовы ли они на уступки РФ в обмен на членство в НАТО

Социологи выяснили, какая часть украинцев остается против любых территориальных уступок России для завершения войны – даже при условии получения членства в НАТО или гарантий безопасности, а какая – за.

Об этом стало известно из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Европейская правда".

Согласно опросу, только для 4-7% украинцев территориальные уступки являются такими, которые легко принять. В то же время есть часть украинцев, для которых такие уступки являются тяжелыми, но в целом приемлемыми. При условии, что РФ продолжит контролировать все ныне оккупированные территории, в целом 30% готовы это принять, однако 64% выступают категорически против. 6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Скриншот: КМИС

Опрошенным респондентам, которым "категорически неприемлемо" или которые "не определились" со своим мнением относительно территориальной уступки, задавали дополнительный вопрос: "А если бы при этом Украина взамен за эти территориальные уступки получила членство в НАТО и действительно надежные гарантии безопасности?". 42% респондентов ответили, что даже при таких условиях не готовы пойти на территориальные уступки.

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Как свидетельствует опрос, в случае де-факто контроля России над всеми оккупированными территориями в дополнение к 30% тех, кто и без гарантий безопасности готов это принять, еще 21% готовы принять такую уступку в обмен на членство в НАТО.

В случае и Донбасса, и Крыма к 46% тех, кто уже готов принять де-факто контроль России, добавляются 19% тех, кто готовы это сделать в обмен на надежные гарантии безопасности. Категорически против даже с членством в НАТО – 30%.

Скриншот: КМИС

Опрос проводился в течение 20 сентября – 3 октября 2024 года. В нем приняли участие граждани Украины в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Недавно писали, что среди украинцев, которые верят в то, что Россия исчерпывает свои ресурсы, более 90% уверены – Украина сможет нанести РФ существенные неудачи при должной поддержке Запада.

Также из опроса социологической группы "Рейтинг" стало известно, что количество украинцев, которые верят в скорое вступление в ЕС, снизилось почти в 4,5 раза по сравнению с 2022 годом, когда таких было более 60%.