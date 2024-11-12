В Естонії затримали двох фінів, яких підозрюють у підпалі автомобілів

Поліція естонської столиці Таллінна затримала двох фінів за підозрою у підпалі автомобілів.

Про це написало видання ERR із посиланням на інформацію прокурорів, передає "Європейська правда".

Прокуратура підтвердила, що двоє чоловіків, затриманих за підозрою у підпалі автомобілів у Старому місті Таллінна, є громадянами Фінляндії.

"Поліція затримала двох чоловіків у віці 21 і 28 років за підозрою в підпалі автомобілів у Старому місті Таллінна. Вони є громадянами Фінляндії. Їх підозрюють у пошкодженні та знищенні майна", – зазначили правоохоронці.

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Фото: ERR

Як передають журналісти, прокуратура все ще з'ясовує можливий мотив злочину.

"Хоча слідство по встановленню обставин справи ще перебуває на початковій стадії, поліція відпрацьовує різні версії. Наразі триває збір та аналіз доказів, щоб надалі у рамках кримінального провадження встановити всі деталі справи, включно з можливим мотивом скоєння злочину", – зазначили в прокуратурі.

Оскільки прокуратура вважає, що чоловіки можуть ухилитися від кримінального провадження, перебуваючи на волі, і скоїти нові злочини, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт підозрюваних.

Хар'юський повітовий суд погодився з оцінкою прокуратури і залишив чоловіків під вартою на термін до двох місяців, додали в прокуратурі.

У Кишиневі ввечері 4 листопада затримали спільника диверсантів, які планували підпалити будівлю Центральної виборчої поліції та автомобілі держслужбовців.

Повідомляли, що ввечері у понеділок, 11 листопада, в Амстердамі сталися заворушення за участі кількох десятків людей, які пошкодили машини і фаєрами підпалили міський трамвай.