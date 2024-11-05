У Кишиневі затримали спільника диверсантів, які планували підпалити будівлю ЦВК

В Кишиневі ввечері 4 листопада затримали спільника диверсантів, які планували підпалити будівлю Центральної виборчої поліції та автомобілі держслужбовців.

Про це 5 листопада повідомив Генеральний інспекторат поліції Молдови, пише "Європейська правда".

Правоохоронці провели обшук у будинку 31-річного чоловіка і вилучили мобільний телефон із доказами у кримінальній справі.

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливо важливих справах вивчає зібрані докази. Далі буде визначено необхідність застосування запобіжного заходу.

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Особу підозрюваного було встановлено за його неодноразовою присутністю біля будівель ЦВК і Генерального інспекторату поліції. Він вивчав, коли їх не охороняли.

У поліції нагадали, що один зі службових автомобілів правоохоронців був підпалений у день президентських виборів 3 листопада.

31 жовтня було затримано групу з 5 осіб, які планували підпалити штаб-квартиру ЦВК та поліцейські авто, і згодом їх було взято під варту.

Наразі тривають слідчі дії, під час яких затримані, згідно із законом, вважаються невинуватими.

За даними правоохоронців, підозрюваних найняв чоловік із Москви, який обіцяв їм $5 тисяч за виконання вказівок.

У Молдові раніше заявили, що Росія скерувала мільйони доларів на операції впливу в країні, зокрема втручання у вибори президента та референдум про вступ до Європейського Союзу.

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