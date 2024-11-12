В Эстонии задержали двух финнов, которых подозревают в поджоге автомобилей
Новости — Вторник, 12 ноября 2024, 16:59 —
Полиция эстонской столицы Таллинна задержала двух финнов по подозрению в поджоге автомобилей.
Об этом написало издание ERR со ссылкой на информацию прокуроров, передает "Европейская правда".
Прокуратура подтвердила, что двое мужчин, задержанных по подозрению в поджоге автомобилей в Старом городе Таллинна, являются гражданами Финляндии.
"Полиция задержала двух мужчин в возрасте 21 и 28 лет по подозрению в поджоге автомобилей в Старом городе Таллинна. Они являются гражданами Финляндии. Их подозревают в повреждении и уничтожении имущества", – отметили правоохранители.
Как передают журналисты, прокуратура все еще выясняет возможный мотив преступления.
"Хотя следствие по установлению обстоятельств дела еще находится на начальной стадии, полиция отрабатывает различные версии. Сейчас идет сбор и анализ доказательств, чтобы в дальнейшем в рамках уголовного производства установить все детали, включая возможный мотив совершения преступления", – отметили в прокуратуре.
Поскольку прокуратура считает, что мужчины могут уклониться от уголовного производства, находясь на свободе, и совершить новые преступления, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.
Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и оставил мужчин под стражей на срок до двух месяцев, добавили в прокуратуре.
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Сообщалось, что вечером в понедельник, 11 ноября, в Амстердаме произошли беспорядки с участием нескольких десятков человек, которые повредили машины и файерами подожгли городской трамвай.