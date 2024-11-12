Литва денонсировала таможенное соглашение с Беларусью

Сейм Литвы во вторник, 12 ноября, проголосовал за денонсацию договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью, который был подписан почти два десятилетия назад.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

За предложение проголосовали 93 депутата, двое воздержались.

По мнению Министерства финансов Литвы, которое подготовило предложение, таможенные органы Литвы и Беларуси не сотрудничают и не обмениваются информацией с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, поэтому документ целесообразно денонсировать.

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Как отметили в ведомстве, торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью полностью прекращено и невозможно. Более того, лица, торгующие с Беларусью, обязаны представлять в таможенные органы и суды Литвы документы, выданные их таможенными органами, как доказательства законности своей торговли и соблюдения международных санкций.

Договор был подписан в Вильнюсе в июле 1996 года и ратифицирован правительствами обеих стран в 2000 году.

Напомним, в начале октября Литва денонсировала три международных соглашения с Россией и Беларусью, касающиеся экономического сотрудничества.

В июне Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи. В апреле аналогичный договор с РФ разорвала Эстония.