Орбан на кліматичному саміті закликав використовувати нафту і газ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан на кліматичному саміті СОР29 у Баку заявив, що країни повинні продовжувати використовувати викопне паливо одночасно із переходом на відновлювані джерела енергії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Орбана, "ми повинні продовжувати сприяти "зеленому" переходу, одночасно продовжуючи використовувати природний газ, нафту і ядерну енергію".

"Ми не можемо принести в жертву нашу промисловість або сільське господарство в цьому процесі", – вважає прем’єр Угорщини, додавши, що країни не можуть "накладати нереальні квоти або обтяжливі правила на фермерів і компанії".

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На завершення виступу на СОР29 Орбан сказав, що вірить у перетворенні Європи на світового лідера в боротьбі з кліматичними змінами, "не ставлячи під загрозу процвітання нашої промисловості та сільського господарства".

Віктор Орбан є одним з небагатьох лідерів ЄС, які відвідали цьогорічний саміт в Азербайджані – на відміну від німецького канцлера Олафа Шольца, французького президента Емманюеля Макрона й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Слова прем’єра на Угорщини суперечать позиції Європейського Союзу, який вимагає більш активних дій для скорочення викидів парникових газів, а рішення минулорічного саміту СОР28 у Дубаї критикував як "недостатньо амбітне".