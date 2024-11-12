Орбан на климатическом саммите призвал использовать нефть и газ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на климатическом саммите СОР29 в Баку заявил, что страны должны продолжать использовать ископаемое топливо одновременно с переходом на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Орбана, "мы должны продолжать способствовать „зеленому" переходу, одновременно продолжая использовать природный газ, нефть и ядерную энергию".

"Мы не можем принести в жертву нашу промышленность или сельское хозяйство в этом процессе", – считает премьер Венгрии, добавив, что страны не могут „накладывать нереальные квоты или обременительные правила на фермеров и компании".

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В завершение выступления на СОР29 Орбан сказал, что верит в превращении Европы в мирового лидера в борьбе с климатическими изменениями, "не ставя под угрозу процветание нашей промышленности и сельского хозяйства".

Виктор Орбан является одним из немногих лидеров ЕС, посетивших нынешний саммит в Азербайджане – в отличие от немецкого канцлера Олафа Шольца, французского президента Эмманюэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Слова премьера на Венгрии противоречат позиции Европейского Союза, который требует более активных действий для сокращения выбросов парниковых газов, а решение прошлогоднего саммита СОР28 в Дубае критиковал как "недостаточно амбициозное".