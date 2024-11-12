Словацький євродепутат після візиту до Москви бідкається за своє життя

Проросійський депутат Європейського парламенту від партії урядової коаліції Smer-SD Любош Блаха заявив про загрозу його життю після візиту до Москви на початку жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Aktuality.

За словами Блахи, під час візиту до Росії кілька тамтешніх посадовців попередили його про можливу загрозу життю.

А після повернення до Словаччини, каже євродепутат, його побоювання ще більше посилилися. У результаті він подав заяву про порушення кримінальної справи через погрози розправою в його бік.

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У поліції Братислави підтвердили, що розслідують справу, але відмовились говорити подробиці. А словацьке Міністерство внутрішніх справ сказало журналістам, що Бласі надали посилену охорону "у зв'язку з підвищеними ризиками для безпеки".

Любош Блаха, який був вперше обраний до Європарламенту в червні, додав, що відкидає подальшу військову підтримку Києва і санкції проти Росії, які були введені Заходом у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну в 2022 році.

У минулому він фігурував у низці скандальних витівок – наприклад, вішав у своєму кабінеті портрет Че Гевари чи носив значок із серпом і молотом.

Також на Блаху скаржились за ненависницькі висловлювання. Приміром, суд став на бік колишньої президентки Словаччини Зузани Чапутової, яку євродепутат бездоказово назвав "американським агентом".