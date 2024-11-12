Пророссийский депутат Европейского парламента от партии правительственной коалиции Smer-SD Любош Блаха заявил об угрозе его жизни после визита в Москву в начале октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Aktuality.

По словам Блахи, во время визита в Россию несколько местных чиновников предупредили его о возможной угрозе жизни.

А после возвращения в Словакию, говорит евродепутат, его опасения еще больше усилились. В результате он подал заявление о возбуждении уголовного дела из-за угроз расправой в его сторону.

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В полиции Братиславы подтвердили, что расследуют дело, но отказались говорить подробности. А словацкое Министерство внутренних дел сказало журналистам, что Блахе предоставили усиленную охрану "в связи с повышенными рисками для безопасности".

Любош Блаха, который был впервые избран в Европарламент в июне, добавил, что отвергает дальнейшую военную поддержку Киева и санкции против России, которые были введены Западом в ответ на полномасштабное вторжение Москвы в Украину в 2022 году.

В прошлом он фигурировал в ряде скандальных выходок – например, вешал в своем кабинете портрет Че Гевары или носил значок с серпом и молотом.

Также на Блаху жаловались за ненавистнические высказывания. К примеру, суд принял сторону бывшего президента Словакии Зузаны Чапутовой, которую евродепутат бездоказательно назвал "американским агентом".