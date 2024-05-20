Укр Рус Eng

У Словаччині закрили справу через портрет Че Гевари у кабінеті віцеспікера

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 08:46 — Христина Бондарєва

У Словаччині поліція закрила справу через портрет революціонера Ернесто Че Гевари, який віцеспікер парламенту від партії Smer Любош Блаха повісив у своєму кабінеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило словацьке видання Aktuality.

Блаха торік невдовзі після вступу на посаду повісив у своєму офісі фотографію суперечливого революціонера. У зв’язку з цим справою зайнялося Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NAKA).

Було відкрите розслідування "за фактом злочину, пов'язаного з вираженням симпатій до руху, спрямованого на придушення основоположних прав і свобод". Однак наприкінці березня поліція Словаччини припинила кримінальне провадження.

Реклама:
Партія Фіцо представила п’ятірку на виборах до ЄП зі скандальним любителем Че Гевари

"Той факт, що хтось розмістив зображення Ернесто Че Гевари, сам по собі не означає, що він за всіма ознаками відповідає складу будь-якого злочину, пов'язаного з екстремізмом", – написав слідчий у постанові.

На думку поліції, ситуація була б іншою, якби з вуст Блахи прозвучали висловлювання, що прославляють Че Гевару у зв'язку зі скоєними ним злочинами.

NACA також замовило експертний звіт у цій справі, який встановив, що революціонер був суперечливою фігурою, яка мала не лише критиків, але й багато видатних шанувальників, наприклад – лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу та французького письменника Жан-Поля Сартра.

Зрештою, у поліції дійшли висновку, що, вивішуючи картину, Блаха не демонстрував симпатії до тоталітаризму, "але можна припустити, що метою пана Блахи було висловити свої ліві переконання".

Поліція в основному висловила аргументи самого Блахи. Минулого року він також назвав свої дії лівим жестом і захищався, стверджуючи, що він не прославляв злочини Че Гевари.

Скандал з Блахою і портретом Че Гевари виник у листопаді минулого року. Тоді Блаха у Telegram опублікував відео, на якому у своєму кабінеті змінює портрет президентки Зузани Чапутової на Че Гевару.

Нагадаємо, що Блаха й раніше потрапляв у скандали через захоплення комунізмом й поширення теорій змови.

У 2020 році проти нього порушили кримінальну справу за фото із значком у формі зірки із серпом і молотом, який йому нібито подарував лідер Smer-SD Роберт Фіцо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина
Реклама: