У Словаччині закрили справу через портрет Че Гевари у кабінеті віцеспікера

У Словаччині поліція закрила справу через портрет революціонера Ернесто Че Гевари, який віцеспікер парламенту від партії Smer Любош Блаха повісив у своєму кабінеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило словацьке видання Aktuality.

Блаха торік невдовзі після вступу на посаду повісив у своєму офісі фотографію суперечливого революціонера. У зв’язку з цим справою зайнялося Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NAKA).

Було відкрите розслідування "за фактом злочину, пов'язаного з вираженням симпатій до руху, спрямованого на придушення основоположних прав і свобод". Однак наприкінці березня поліція Словаччини припинила кримінальне провадження.

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"Той факт, що хтось розмістив зображення Ернесто Че Гевари, сам по собі не означає, що він за всіма ознаками відповідає складу будь-якого злочину, пов'язаного з екстремізмом", – написав слідчий у постанові.

На думку поліції, ситуація була б іншою, якби з вуст Блахи прозвучали висловлювання, що прославляють Че Гевару у зв'язку зі скоєними ним злочинами.

NACA також замовило експертний звіт у цій справі, який встановив, що революціонер був суперечливою фігурою, яка мала не лише критиків, але й багато видатних шанувальників, наприклад – лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу та французького письменника Жан-Поля Сартра.

Зрештою, у поліції дійшли висновку, що, вивішуючи картину, Блаха не демонстрував симпатії до тоталітаризму, "але можна припустити, що метою пана Блахи було висловити свої ліві переконання".

Поліція в основному висловила аргументи самого Блахи. Минулого року він також назвав свої дії лівим жестом і захищався, стверджуючи, що він не прославляв злочини Че Гевари.

Скандал з Блахою і портретом Че Гевари виник у листопаді минулого року. Тоді Блаха у Telegram опублікував відео, на якому у своєму кабінеті змінює портрет президентки Зузани Чапутової на Че Гевару.

Нагадаємо, що Блаха й раніше потрапляв у скандали через захоплення комунізмом й поширення теорій змови.

У 2020 році проти нього порушили кримінальну справу за фото із значком у формі зірки із серпом і молотом, який йому нібито подарував лідер Smer-SD Роберт Фіцо.