У Росії продовжують "мститися" суддям МКС, що видав ордер на арешт Путіна

Басманний районний суд Москви на початку листопада заочно заарештував заступницю голови Міжнародного кримінального суду Рейн Алапіні-Гансу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Медиазона".

Проти Алапіні-Гансу в Росії порушили кримінальну справу про незаконне взяття під варту та заочно заарештували. Причини такого рішення публічно не розкривають.

Рейн Алапіні-Гансу – адвокатка з Беніну, яка стала суддею Міжнародного кримінального суду у 2018 році.

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У 2022 році судова колегія МКС, у складі якої була Алапіні-Гансу, видала ордер на арешт трьох колишніх посадовців самопроголошеної Південної Осетії в межах розслідування війни Росії та Грузії 2008 року.

У березні 2024 року Алапіні-Гансу стала заступницею глави Міжнародного суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей при главі РФ Марії Львової-Бєлової.

Це не перший випадок, коли Росія, яка не визнає юрисдикції МКС, мститься його суддям.

Минулого року МВС Росії оголосило в розшук тодішнього голову Міжнародного кримінального суду Пйотра Гофманського та Томоко Акане.

Крім того, слідчий комітет Росії заочно висунув обвинувачення і оголосив у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.