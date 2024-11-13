В России продолжают "мстить" судьям МУС, который выдал ордер на арест Путина

Басманный районный суд Москвы в начале ноября заочно арестовал заместителя председателя Международного уголовного суда Рейн Алапини-Гансу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Медиазона".

Против Алапини-Гансу в России возбудили уголовное дело о незаконном взятии под стражу и заочно арестовали. Причины такого решения публично не раскрываются.

Рейн Алапини-Гансу – адвокат из Бенина, которая стала судьей Международного уголовного суда в 2018 году.

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В 2022 году судебная коллегия МУС, в составе которой была Алапини-Гансу, выдала ордер на арест трех бывших должностных лиц самопровозглашенной Южной Осетии в рамках расследования войны России и Грузии 2008 года.

В марте 2024 года Алапини-Гансу стала заместителем главы Международного суда Томоко Акане, которая выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам детей при главе РФ Марии Львовой-Беловой.

Это не первый случай, когда Россия, которая не признает юрисдикцию МУС, мстит его судьям.

В прошлом году МВД России объявило в розыск тогдашнего председателя Международного уголовного суда Пйотра Гофманского и Томоко Акане.

Кроме того, следственный комитет России заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.