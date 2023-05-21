Слідком РФ заочно висунув звинувачення судді і прокурору Міжнародного кримінального суду

Слідчий комітет РФ заочно висунув обвинувачення і оголосив у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт президента РФ і російського дитячого омбудсмена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

"Наразі слідством зібрано достатні докази, на підставі яких ухвалено постанови про заочне пред'явлення обвинувачення прокурору Міжнародного кримінального суду Хану Каріму Асаду Ахмаду і судді Міжнародного кримінального суду Розаріо Сальваторе Айталі", – повідомляє СК РФ.

Дії прокурора слідство кваліфікувало за ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним обвинуваченням особи у скоєнні особливо тяжкого злочину, а також готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин).

Дії судді кваліфіковано за ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ (завідомо незаконне взяття під варту, а також готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин).

Засудження за цими статтями карається тюремним ув’язненням на строк до 12 років.

"Крім цього, обвинувачених на підставі постанови слідчого оголошено в розшук. Розслідування кримінальної справи, зокрема щодо інших вищезазначених фігурантів, триває", – заявили у відомстві.

У п’ятницю стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана за неназваною кримінальною статтею.

Після цього Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС.