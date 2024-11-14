Прем'єр Чехії розповів, чому ЄС має переглянути кліматичні цілі

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що ЄС має переглянути свої кліматичні цілі, оскільки за відсутності союзників у цьому питанні їх буде важко досягти самотужки.

Заяву чеського прем’єра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Слова Фіали пролунали після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення, що перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа вже підготувала укази, які полегшать вихід країни з Паризької кліматичної угоди, а також ініціативи щодо відкриття земель для буріння і видобутку корисних копалин.

"Зрештою це справа Сполучених Штатів, але Європа повинна подумати, чи зможе вона знайти союзників, які підтримають її бачення боротьби зі зміною клімату та спонукають інші країни долучитися до неї – це стосується не тільки США, а й Китаю та інших багатих азійських країн", – зазначив він.

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За словами очільника чеського уряду, зусиль лише Європейського Союзу недостатньо, хоча він є послідовним учасником глобальних кліматичних ініціатив, як у фінансовому плані, так і через політичні заходи.

"Крім того, Європі, можливо, доведеться переоцінити, чи є її поточна кліматична політика правильним підходом. Не можна очікувати, що Європа буде фінансувати і здійснювати все самостійно", – сказав Фіала.

Він також виступив за використання ядерної енергії для зменшення вуглецевих викидів та запропонував підтримку країнам, які планують запустити ядерні енергетичні програми, але не мають досвіду роботи з цим джерелом енергії.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан під час виступу на кліматичному саміті ООН в Баку закликав продовжувати використовувати нафту і газ.

Водночас ЄС вимагає більш активних дій для скорочення викидів парникових газів, а рішення минулорічного саміту СОР28 у Дубаї критикував як "недостатньо амбітне".