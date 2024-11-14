Премьер Чехии рассказал, почему ЕС должен пересмотреть климатические цели

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что ЕС должен пересмотреть свои климатические цели, поскольку при отсутствии союзников в этом вопросе, их будет трудно достичь самостоятельно.

Заявление чешского премьера приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Слова Фиалы прозвучали после того, как в СМИ появились сообщения о том, что переходная команда избранного президента США Дональда Трампа уже подготовила указы, которые облегчат выход страны из Парижского климатического соглашения, а также инициативы по открытию земель для бурения и добычи полезных ископаемых.

"В конце концов это дело Соединенных Штатов, но Европа должна подумать, сможет ли она найти союзников, которые поддержат ее видение борьбы с изменением климата и побудят другие страны присоединиться к ней – это касается не только США, но и Китая и других богатых азиатских стран", – отметил он.

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По словам главы чешского правительства, усилий только Европейского Союза недостаточно, хотя он является последовательным участником глобальных климатических инициатив, как в финансовом плане, так и через политические меры.

"Кроме того, Европе, возможно, придется переоценить, является ли ее текущая климатическая политика правильным подходом. Нельзя ожидать, что Европа будет финансировать и осуществлять все самостоятельно", – сказал Фиала.

Он также выступил за использование ядерной энергии для уменьшения углеродных выбросов и предложил поддержку странам, которые планируют запустить ядерные энергетические программы, но не имеют опыта работы с этим источником энергии.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан во время выступления на климатическом саммите ООН в Баку призвал продолжать использовать нефть и газ.

В то же время ЕС требует более активных действий для сокращения выбросов парниковых газов, а решение прошлогоднего саммита СОР28 в Дубае критиковал как "недостаточно амбициозное".