У США почали відкладати вироки за штурм Капітолія на тлі приходу Трампа до влади

Двоє федеральних суддів США погодилися відкласти кримінальні процеси над обвинуваченими у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року з огляду на майбутнє президентство Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Окружні судді США Карл Ніколс і Рудольф Контрерас пояснили відкладання судових процесів можливістю їхнього скасування після того, як Дональд Трамп офіційно стане президентом США.

Приміром, Ніколс спитав прокурора у справі, чи може вона запевнити суд, що справа не буде закрита після початку роботи нової адміністрації.

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"Звичайно, прокурор не могла дати таких запевнень", – сказала журналістам адвокатка захисту Марина Медвін.

Зазначимо, що це – перші випадки, коли федеральні судді погодилися з вимогами обвинувачених у зв’язку зі штурмом Капітолія про відтермінування розгляду їхніх справ.

Дональд Трамп раніше обіцяв помилувати всіх засуджених у зв’язку з подіями 6 січня 2021 року. Міністерство юстиції в його адміністрації також може дати вказівку припинити судове переслідування учасників тодішніх заворушень.

Загалом у зв’язку зі штурмом Капітолію висунули звинувачення понад 1400 особам, понад 900 з них вже отримали вироки. Приблизно дві третини отримали покарання у вигляді позбавлення волі на термін від кількох днів до максимального вироку – 22 роки.

Нагадаємо, влітку цього року Верховний суд США ускладнив переслідування учасників штурму Капітолія.