В США начали откладывать приговоры за штурм Капитолия на фоне прихода Трампа к власти

Двое федеральных судей США согласились отложить уголовные процессы над обвиняемыми в штурме Капитолия 6 января 2021 года, учитывая будущее президентство Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Окружные судьи США Карл Николс и Рудольф Контрерас объяснили откладывание судебных процессов возможностью их отмены после того, как Дональд Трамп официально станет президентом США.

К примеру, Николс спросил прокурора по делу, может ли она заверить суд, что дело не будет закрыто после начала работы новой администрации.

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"Конечно, прокурор не могла дать таких заверений", – сказала журналистам адвокат защиты Марина Медвин.

Отметим, что это – первые случаи, когда федеральные судьи согласились с требованиями обвиняемых в связи со штурмом Капитолия об отсрочке рассмотрения их дел.

Дональд Трамп ранее обещал помиловать всех осужденных в связи с событиями 6 января 2021 года. Министерство юстиции в его администрации также может дать указание прекратить судебное преследование участников тогдашних беспорядков.

Всего в связи со штурмом Капитолия предъявили обвинения более 1400 лицам, более 900 из них уже получили приговоры. Примерно две трети получили наказание в виде лишения свободы на срок от нескольких дней до максимального приговора – 22 года.

Напомним, летом этого года Верховный суд США усложнил преследование участников штурма Капитолия.