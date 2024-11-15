Пентагон обіцяє прискоритись з поставкою Україні обіцяної Байденом допомоги

Міноборони США обіцяє швидко працювати над виконанням зобов'язань президента Джо Байдена щодо збільшення підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону, передає "Європейська правда".

У вересні президент Джо Байден оголосив, що планує "різко збільшити" допомогу Україні в галузі безпеки. Це збільшення включає в себе плани забезпечити передачу Україні усіх невикористаних коштів, затверджених Конгресом, в тому числі 5,5 мільярдів доларів за президентськими повноваженнями на вилучення зброї із запасів, до того, як адміністрація завершить свою діяльність в січні.

У Пентагоні зазначили, що виконання цих президентських повноважень, що означає переміщення близько 5,5 мільярдів доларів з американських військових складів до України до 20 січня, є надскладним завданням. Але заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що за останні три роки Міністерство оборони продемонструвало неабияку здатність швидко виконувати поставлені завдання.

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"Це короткий термін... трохи менше 70 днів. Цей департамент може виконати неймовірну роботу за цей проміжок часу.

Президент чітко дав зрозуміти, що ... він хоче використати повноваження, які Конгрес виділив і санкціонував до того, як він піде з посади. Ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб переконатися, що це станеться", – сказала вона.

За словами Сінгх, в наступні місяці можна буде очікувати частих оголошень про виділення пакетів допомоги.

Сінгх також зазначила, що з моменту першої передачі військової техніки Україні через президентські повноваження, міністерство було в курсі того, що надсилається, і того, що потрібно для підтримання боєготовності для самого міністерства. За її словами, це те, що не зміниться.

"Ми постійно поповнюємо наші полиці і наші запаси. Міністр не дозволить департаменту опуститися нижче рівня готовності, який його не влаштовує", – сказала вона.

Як повідомлялося, Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.

Раніше також стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.