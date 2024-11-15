Норвезькі рибалки "впіймали" у свої сіті американську атомну субмарину

Атомний підводний човен ВМС США потрапив у сіті рибалок біля берегів Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Точніше, підводний човен ВМС США Virginia натрапив на рибальську сітку, яка щойно була викинута для вилову палтуса і була закріплена за допомогою якоря на морському дні, і протягнув її на відстань понад три з половиною кілометри.

Екіпаж рибальського човна, який "упіймав" субмарину. фото NRK

ВМС США підтвердили, що підводний човен заплутався в рибальській сітці в Маланґсфьорді поблизу Тромсе.

Реклама:

Корабель норвезької берегової охорони, який супроводжував підводний човен з гавані, швидко допоміг витягти сітку.

"Сітка лежить на морському дні. Вона зникла, і ми, ймовірно, ніколи її більше не знайдемо", – сказав Харальд Енген, один з рибалок з човна Øygut, яке скинуло сітку.

Проте 22-річний хлопець сприйняв цю втрату відносно спокійно: "Немає сенсу засмучуватися через це".

115-метровий USS Virginia вагою 7800 тонн є однойменним човном так званого класу "Вірджинія" – класу атомних ударних підводних човнів.

Нагадаємо, наприкінці літа білуху на ім’я Хвалдімір, якого виявили біля берегів Норвегії у 2019 році й запідозрили в тому, що російські спецслужби тренували для шпигунства, знайшли мертвим.

Вважається, що Хвалдімір (це поєднання слова hval, яке норвезькою означає "кит", та імені президента РФ) був частиною дослідницької програми РФ із використання китів для морського шпигунства.

Кит швидко став міжнародною знаменитістю і привернув до себе увагу міжнародних ЗМІ.