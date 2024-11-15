Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину

Атомная подводная лодка ВМС США попала в сети рыбаков у берегов Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Точнее, подводная лодка ВМС США Virginia наткнулась на рыболовную сеть, которая только что была выброшена для вылова палтуса и была закреплена с помощью якоря на морском дне, и протянула ее на расстояние более трех с половиной километров.

Экипаж рыбацкой лодки, которая "поймала" субмарину. фото NRK

ВМС США подтвердили, что подводная лодка запуталась в рыболовной сети в Малангсфьорде вблизи Тромсе.

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Корабль норвежской береговой охраны, который сопровождал подводную лодку из гавани, быстро помог извлечь сеть.

"Сетка лежит на морском дне. Она исчезла, и мы, вероятно, никогда ее больше не найдем", – сказал Харальд Энген, один из рыбаков с лодки Øygut, которая сбросила сеть.

Однако 22-летний парень воспринял эту потерю относительно спокойно: "Нет смысла расстраиваться из-за этого".

115-метровый USS Virginia весом 7800 тонн является одноименной лодкой так называемого класса "Вирджиния" – класса атомных ударных подводных лодок.

Напомним, в конце лета белуху по имени Хвалдимир, которого обнаружили у берегов Норвегии в 2019 году и заподозрили в том, что российские спецслужбы тренировали для шпионажа, нашли мертвым.

Считается, что Хвалдимир (это сочетание слова hval, которое на норвежском означает "кит", и имени президента РФ) был частью исследовательской программы РФ по использованию китов для морского шпионажа.

Кит быстро стал международной знаменитостью и привлек к себе внимание международных СМИ.