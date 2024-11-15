Лідер німецької опозиції закликав відкласти важливі рішення до вотуму довіри Шольцу

Лідер консервативної опозиції Німеччини і можливий наступний канцлер Фрідріх Мерц заявив, що подальші дискусії про важливі питання порядку денного повинні зачекати до голосування про довіру до уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Голосування щодо довіри уряду після розпаду коаліції під керівництвом канцлера Олафа Шольца відбудеться 16 грудня.

"У нас немає довіри до цієї коаліції або до того, що від неї залишилося", – заявив Мерц у п'ятницю.

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"Спочатку буде поставлено питання про довіру, а потім дана відповідь – і тоді ми зможемо говорити про спільні рішення", – додав він.

Прийняття бюджету Німеччини на 2025 рік затримується через політичну кризу, яка досягла свого піка, коли Шольц звільнив свого міністра фінансів минулого тижня, створивши підґрунтя для дострокових виборів 23 лютого.

Раніше Фрідріх Мерц накинувся з критикою на Шольца на тлі розпаду урядової коаліції.

Мерц зауважував, що до дострокових виборів його парламентська група голосуватиме щодо деяких проєктів, включно з поправкою до конституції про захист Федерального конституційного суду.

Однак він підкреслив, що ХДС/ХСС "не буде замінювати собою уряд, що розвалився".

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