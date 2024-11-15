Лидер немецкой оппозиции призвал отложить важные решения до вотума доверия Шольцу

Лидер консервативной оппозиции Германии и возможный следующий канцлер Фридрих Мерц заявил, что дальнейшие дискуссии о важных вопросах повестки дня должны подождать до голосования о доверии к правительству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Голосование о доверии правительству после распада коалиции под руководством канцлера Олафа Шольца состоится 16 декабря.

"У нас нет доверия к этой коалиции или к тому, что от нее осталось", – заявил Мерц в пятницу.

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"Сначала будет поставлен вопрос о доверии, а затем дан ответ – и тогда мы сможем говорить о совместных решениях", – добавил он.

Принятие бюджета Германии на 2025 год задерживается из-за политического кризиса, который достиг своего пика, когда Шольц уволил своего министра финансов на прошлой неделе, создав почву для досрочных выборов 23 февраля.

Ранее Фридрих Мерц набросился с критикой на канцлера Олафа Шольца на фоне распада коалиции.

Мерц добавил, что до досрочных выборов его парламентская группа будет голосовать по некоторым проектам, включая поправку к конституции о защите Федерального конституционного суда.

Однако он подчеркнул, что ХДС/ХСС "не будет заменять собой развалившееся правительство".

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