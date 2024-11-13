Лідер опозиції Німеччини накинувся на Шольца: Ви живете у власному космосі

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц накинувся з критикою на канцлера Німеччини Олафа Шольца на тлі розпаду урядової коаліції.

Заяву Мерца під час виступу у Бундестазі наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

В ході свого виступу лідер німецької опозиції звинуватив Шольца в тому, що той "розколов країну".

"Ви живете у своєму власному космосі. Ви розділяєте країну. Саме ви відповідальні за ці протиріччя і розкол", – сказав Мерц, звертаючись до канцлера.

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Він назвав розпад "світлофорної" коаліції, що стався тиждень тому, гарною новиною для Німеччини.

Лідер ХДС/ХСС знову піддав критиці дискусії, що тривають протягом останніх кількох днів, про терміни голосування за вотум довіри і дату нових виборів.

За його словами, Шольц намагається "грубим і нерозважливим способом ще раз продовжити своє перебування на посаді канцлера виключно заради партійної тактичної переваги СДПН".

Мерц додав, що до дострокових виборів його парламентська група голосуватиме щодо деяких проєктів, включно з поправкою до Основного закону про захист Федерального конституційного суду.

Однак він підкреслив, що ХДС/ХСС "не буде замінювати собою уряд, що розвалився".

Нагадаємо, політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Очікують, що голосування щодо вотуму довіри до уряду Шольца відбудеться 16 грудня, що відкриє шлях до проведення дострокових виборів 23 лютого.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.