Президентка Грузії підтримала протести проти "російської угоди" в окупованій Абхазії

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі прокоментувала події в самопроголошеній республіці Абхазія, де спалахнули протести через наміри "влади" схвалити інвестицій угоду з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Зурабішвілі у своїй заяві засудила те, що "сьогодні Росія робить прискорені кроки в напрямку анексії" Абхазії, вимагаючи від грузинської влади згоди на делімітацію де-факто кордону.

"Це є неприпустимим і принципово ігнорує всю логіку "поступок" уряду Грузії, які нібито можуть змусити змінити політику Росії. Цим політика не зміниться, а навпаки, прискориться, і це видно щодня", – наголосила президентка.

Реклама:

"В окупованій Абхазії відбувається спроба впровадити російське законодавство, чому протистоїть громадянське суспільство. Хочу висловити солідарність із ними", – додала вона.

Нагадаємо, в адміністративному центрі самопроголошеної Республіки Абхазія Сухумі зібрався протест проти ратифікації російсько-абхазької "інвестиційної угоди".

Мітингувальники знесли частину паркану навколо комплексу "урядових" будівель і проникли на територію, прилеглу до будівлі "парламенту", а потім і всередину "парламенту" та адміністрації "президента" Аслана Бжанія. Відбулись сутички з місцевою міліцією.

На тлі протесту "парламент" Абхазії скасував сесію, на якій мало відбутися голосування з питання ратифікації інвестиційної угоди з Москвою, а в адміністрації "президента" пообіцяли її відкликати.

Читайте також: Курс на поглинання: як Росія змінює стратегію щодо окупованих територій Грузії.