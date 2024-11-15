Президент Грузии поддержала протесты против "российского соглашения" в оккупированной Абхазии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили прокомментировала события в самопровозглашенной республике Абхазия, где вспыхнули протесты из-за намерений "власти" принять инвестиционное соглашение с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Зурабишвили в своем заявлении осудила то, что "сегодня Россия делает ускоренные шаги в направлении аннексии" Абхазии, требуя от грузинских властей согласия на делимитацию де-факто границы.

"Это недопустимо и принципиально игнорирует всю логику "уступок" правительства Грузии, которые якобы могут заставить изменить политику России. Этим политика не изменится, а наоборот, ускорится, и это видно каждый день", – подчеркнула президент.

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"В оккупированной Абхазии происходит попытка внедрить российское законодательство, чему противостоит гражданское общество. Хочу выразить солидарность с ними", – добавила она.

Напомним, в административном центре самопровозглашенной Республики Абхазия Сухуми собрался протест против ратификации российско-абхазского "инвестиционного соглашения".

Митингующие снесли часть забора вокруг комплекса "правительственных" зданий и проникли на территорию, прилегающую к зданию "парламента", а затем и внутрь "парламента" и администрации "президента" Аслана Бжания. Произошли столкновения с местной милицией.

На фоне протеста "парламент" Абхазии отменил сессию, на которой должно было состояться голосование по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Москвой, а в администрации "президента" пообещали его отозвать.

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