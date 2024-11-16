Місто в Британії пропонує 600 фунтів новим родинам за прихисток українських біженців

Влада британського міста Елмбридж пропонує фінансову допомогу в розмірі 600 фунтів на місяць родинам, які зголосилися прихистити українських біженців.

Про це пише компанія суспільного телерадіомовлення ВВС, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, ініціатива фінансової допомоги розміром 600 фунтів на місяць, покликана підтримати господарів, які зіткнулися з високими витратами на проживання.

Зазначається, що від початку програми у березні 2022 року, понад 300 домогосподарств у Елмбриджі допомогли майже 600 українцям.

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Як пишуть журналісти, наразі особливу увагу приділяють тим сім'ям або людям, які вже проживають у місті, але потребують переїзду до нового прихистку.

Співдиректорка місцевої благодійної організації ElmbridgeCAN Жанні Твіді акцентувала – фінансова допомога важлива, оскільки вона допомагає компенсувати витрати на утримання біженців.

"Люди не роблять це заради грошей, але зростання рахунків і витрат через наявність ще однієї людини у домі робить цю підтримку дуже важливою", – вважає вона.

Як додали у BBC, організація ElmbridgeCAN, створена у 2016 році для допомоги сирійським біженцям, активно підтримує інтеграцію українців у місцеву спільноту.

У жовтні писали, що показник зайнятості українських біженців у Німеччині зріс майже вдвічі – з 16% влітку 2022 року до 30% минулої весни.

Нещодавно канцелярія президента Польщі оприлюднила інфографіку, з якої випливає, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії виділила на допомогу Україні 4,91% свого ВВП, з яких 4,2% ВВП – на витрати, пов'язані з наданням допомоги українським біженцям.