Польща допомогла Україні на майже 5% свого ВВП, 85% з цього пішло на біженців

Канцелярія президента Польщі оприлюднила інфографіку, з якої випливає, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії виділила на допомогу Україні 4,91% свого ВВП.

Про це йдеться у серії дописів канцелярії польського президента у соцмережі X (Twitter), передає "Європейська правда".

У відомстві наголосили, що Польща посідає перше місце серед країн, які підтримують Україну, за обсягом витрат у відсотках від ВВП. Вона першою почала постачати Україні масштабне важке озброєння. Крім того, – підкреслюють у канцелярії, – Польща є однією з країн, які прийняли найбільше біженців з України.

"Польща виділила на допомогу Україні еквівалент 4,91% свого ВВП, з яких 0,71% ВВП було виділено на пряму підтримку країни, а 4,2% ВВП – на витрати, пов'язані з наданням допомоги українським біженцям" – йдеться в одному з повідомлень.

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Таким чином, на допомогу українським біженцям у Польщі пішло приблизно 85% виділеної Варшавою допомоги.

Канцелярія зазначила, що Польща поставила Україні першу партію танків Т-72 у першій половині 2022 року. "Ми також передали, серед іншого, понад 250 бойових машин піхоти BWP-1, 100 бронетранспортерів "Росомаха", дев'ять розвідувальних машин БРДМ 2, понад сотню самохідних гармат, понад 30 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", – йдеться у повідомленні.

Загалом, як уточнили, Польща надала Україні військову допомогу на суму 3,23 млрд євро, або понад 14 млрд злотих.

"14 наших літаків МіГ-29 і 12 вертольотів Мі-24 були передані українським Військово-повітряним силам для посилення їхніх можливостей (більше вертольотів передали лише США)", – кажуть у президента Польщі.

У президента Польщі також звернули увагу, що переважна більшість польської громадськості була залучена до допомоги біженцям з України. Згідно з опитуванням Польського економічного інституту, таких 77% поляків.

Було також підкреслено, що Польща має найвищий зафіксований відсоток українських біженців, які працевлаштувалися – 65%.

Раніше глава МЗС Польщі заявляв, що його країна зробила для України більше за інших.

"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна", – казав він.

Президент Польщі Анджей Дуда 14 листопада розповів, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте порушив питання про можливість передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш перед цим відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні.