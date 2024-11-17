Колишнього прем'єра Греції виключили з керівної партії

Колишній прем'єр-міністр Греції і депутат Антоніс Самарас був виключений з керівної партії "Нова демократія" за свою постійну критику урядової політики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

73-річний Самарас, жорсткий націоналіст, критикував підхід прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до переговорів з Туреччиною, який він порівнював з умиротворенням. Він також різко засудив політику уряду, яку вважає занадто "центристською", особливо рішення ухвалити законодавство на користь одностатевих шлюбів на початку цього року.

Уряд особливо розлютило інтерв'ю Самараса, опубліковане в недільній газеті To Vima, в якому він закликав до відставки міністра закордонних справ Георгіса Герапетрітіса через його поведінку на переговорах з Туреччиною.

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"Пан Самарас ... не просто висловив свою думку. Він висловив свою повну незгоду з усією політикою уряду. Більше того, він вдався до крайньої брехні (про міністра закордонних справ) у непристойній і провокаційній манері", – заявив речник уряду Павлос Маринакіс, оголошуючи про виключення Самараса в суботу вдень.

Самарас відреагував на це довгою заявою, в якій сказав: "Зарозумілість і втрата нервів пояснюють вчинок Міцотакіса. Відірваний від партійної бази, він очолює партію, яка мало схожа на "Нову демократію".

Це не перший випадок, коли Самарас вступає в конфлікт з Міцотакісом. У 1992 році тодішній прем'єр-міністр Константінос Міцотакіс, батько нинішнього прем'єра, звільнив Самараса з посади міністра закордонних справ через політичні розбіжності щодо суперечки про назву колишньої Югославської Республіки Македонія, нинішньої Північної Македонії.

У 1993 році Самарас і кілька депутатів-однодумців вийшли з "Нової демократії", скинувши уряд Міцотакіса і поклавши початок більш ніж 10-річному соціалістичному правлінню. Самарас заснував власну партію "Політична весна", яка проіснувала недовго.

Самарас змінив колишнього прем'єр-міністра Костаса Караманліса на посаді голови консерваторів у 2009 році, але залишив цю посаду після поразки на виборах у 2015 році.

"Цього разу історія не повториться. Урядова більшість продовжує свій курс, але вже без пана Самараса. Ніхто не має права порушувати стабільність країни в ці неспокійні часи", – заявив речник уряду", – додав Марінакіс.

Правлячі консерватори мають незначну більшість у парламенті – 155 депутатів з 300. Але Самарас має низку прихильників серед цієї групи, як і Караманліс, який зараз перебуває у відставці.

В інтерв'ю Самарас запропонував Караманлісу замінити президента на Катерину Сакелларопулу, лівоцентристську колишню суддю, чий п'ятирічний термін закінчується на початку 2025 року. Вона була обрана парламентом за підтримки Міцотакіса.

Нагадаємо, грецька партія СІРІЗА зазнала ще більшого розколу на минулих вихідних і ось-ось офіційно втратить статус головної опозиційної сили країни.