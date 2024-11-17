Бывшего премьера Греции исключили из правящей партии

Бывший премьер-министр Греции и депутат Антонис Самарас был исключен из правящей партии "Новая демократия" за свою постоянную критику правительственной политики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

73-летний Самарас, жесткий националист, критиковал подход премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса к переговорам с Турцией, который он сравнивал с умиротворением. Он также резко осудил политику правительства, которую считает слишком "центристской", особенно решение принять законодательство в пользу однополых браков в начале этого года.

Правительство особенно разозлило интервью Самараса, опубликованное в воскресной газете To Vima, в котором он призвал к отставке министра иностранных дел Георгиса Герапетритиса из-за его поведения на переговорах с Турцией.

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"Господин Самарас ... не просто высказал свое мнение. Он выразил свое полное несогласие со всей политикой правительства. Более того, он прибегнул к крайней лжи (о министре иностранных дел) в неприличной и провокационной манере", – заявил представитель правительства Павлос Маринакис, объявляя об исключении Самараса в субботу днем.

Самарас отреагировал на это длинным заявлением, в котором сказал: "Высокомерие и потеря нервов объясняют поступок Мицотакиса. Оторванный от партийной базы, он возглавляет партию, которая мало похожа на "Новую демократию".

Это не первый случай, когда Самарас вступает в конфликт с Мицотакисом. В 1992 году тогдашний премьер-министр Константинос Мицотакис, отец нынешнего премьера, уволил Самараса с должности министра иностранных дел из-за политических разногласий по спору о названии бывшей Югославской Республики Македония, нынешней Северной Македонии.

В 1993 году Самарас и несколько депутатов-единомышленников вышли из "Новой демократии", свергнув правительство Мицотакиса и положив начало более чем 10-летнему социалистическому правлению. Самарас основал собственную партию "Политическая весна", которая просуществовала недолго.

Самарас сменил бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса на посту главы консерваторов в 2009 году, но оставил эту должность после поражения на выборах в 2015 году.

"На этот раз история не повторится. Правительственное большинство продолжает свой курс, но уже без господина Самараса. Никто не имеет права нарушать стабильность страны в эти неспокойные времена", – заявил представитель правительства", – добавил Маринакис.

Правящие консерваторы имеют незначительное большинство в парламенте – 155 депутатов из 300. Но Самарас имеет ряд сторонников среди этой группы, как и Караманлис, который сейчас находится в отставке.

В интервью Самарас предложил Караманлису заменить президента на Екатерину Сакелларопулу, левоцентристскую бывшую судью, чей пятилетний срок заканчивается в начале 2025 года. Она была избрана парламентом при поддержке Мицотакиса.

Напомним, греческая партия СИРИЗА претерпела еще больший раскол на прошлых выходных и вот-вот официально потеряет статус главной оппозиционной силы страны.