Греція та Туреччина домовились продовжувати діалог попри розбіжності

На зустрічі, що відбулася в Афінах у п'ятницю, міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс і його турецький колега Хакан Фідан провели відверту розмову про тривалі суперечки між їхніми країнами в Егейському морі та Східному Середземномор'ї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Обидві сторони визнали, що у них є суттєві розбіжності, але вони також погодилися не погоджуватися, підкресливши важливість продовження діалогу, незважаючи на відсутність консенсусу з ключових питань.

Герапетрітіс підкреслив, що для Греції ключовим питанням залишається делімітація континентального шельфу та виключної економічної зони (ВЕЗ).

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"Наші позиції відрізняються щодо обсягу дискусій, при цьому наша позиція зосереджена на одному питанні. Ми повернемося до цієї теми на наступній зустрічі", – заявив він. З іншого боку, Фідан наполягав на позиції Туреччини щодо існування "взаємопов'язаних питань в Егейському морі".

Зустріч завершилася тим, що обидві сторони погодилися створити дипломатичний механізм, спрямований на запобігання напруженості, особливо в світлі минулих інцидентів, які ледь не переросли в кризи. Ця нова ініціатива доповнить поточну тристоронню участь у політичному діалозі, так званий "позитивний порядок денний" і заходи зі зміцнення довіри.

З точки зору Афін, головним висновком стало підтвердження безперервного діалогу з критичних питань, хоча і без очікування негайних проривів.

"Заяви підтверджують, що існує позитивна атмосфера, на якій ми можемо будувати", – сказав прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, виступаючи з Будапешта. "Однак, все ще немає спільних рамок для поглиблених дискусій щодо нашої єдиної великої суперечки з Туреччиною, яка полягає в делімітації ВЕЗ і континентального шельфу в Егейському морі та Східному Середземномор'ї", – додав він.

Міцотакіс сказав, що Греція підходить до переговорів з позиції сили.

"Ми – країна з потужними збройними силами, стабільною і зростаючою економікою, а також рамками геополітичних альянсів, які визнають легітимність наших позицій, підкріплених рішеннями Європейської Ради, які посилюють нашу позицію", – сказав Міцотакіс.

Він додав: "Ми говоримо, і ми будемо продовжувати говорити. І навіть якщо ми не зможемо знайти рамки для досягнення згоди щодо нашої центральної суперечки, ми повинні зберігати спокій".

Щодо Кіпру розбіжності були очевидними. Герапетрітіс наголосив на рішенні, заснованому на параметрах ООН, в той час як Фідан повторив думку Туреччини про те, що дискусії повинні базуватися на "реаліях на острові", стверджуючи, що федеральна модель більше не є життєздатною.

Обидва міністри також торкнулися питання прав меншин, при цьому Фідан висловив занепокоєння щодо збереження османських пам'яток у Греції. Однак Афіни стверджують, що ці об'єкти знаходяться під їхньою юрисдикцією і управляються органами культури.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань, починаючи від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і до розділення Кіпру.

Але наприкінці минулого року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.