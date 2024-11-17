Турция заявила, что у ЕС нет полномочий комментировать морские споры между государствами

Турция объявила карты морского пространственного планирования ЕС для Эгейского и Средиземного морей "недействительными" и такими, что "не имеют никакой юридической силы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet daily news со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

"Мы не допустим нарушения прав Турции этим планом", – говорится в заявлении МИД.

"ЕС не имеет полномочий комментировать морские споры между суверенными государствами. Участие ЕС в таких инициативах затрудняет решение этих споров", – говорится в заявлении.

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МИД Турции также заявил, что односторонние попытки ЕС "подрывают усилия по поиску всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения взаимосвязанных эгейских вопросов", подчеркнув, что проблемы должны решаться "на основе международного права и добрососедства".

Турция неоднократно подчеркивала, что ее проблемы с Грецией, ее эгейским соседом, должны решаться между двумя странами, а не через ЕС или какие-либо третьи страны.

Европейская комиссия в рамках своей инициативы по морскому пространственному планированию (MSP) опубликовала на своем веб-сайте официальные карты, которые исключают Турцию из регионов Эгейского моря и Восточного Средиземноморья.

Карты показывают границы исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Греции, простирающиеся на 200 морских миль за пределы территориальных вод страны.

На встрече, состоявшейся в Афинах в минувшую пятницу, министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис и его турецкий коллега Хакан Фидан провели откровенный разговор о длительных спорах между их странами в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов. Но в конце прошлого года премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений. Вопрос демаркации морских границ до сих пор остается нерешенным в отношениях между странами.