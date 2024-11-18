У Франції почався великий протест фермерів

У Франції з раннього ранку понеділка розпочався протест фермерів, які хочуть привернути увагу до своїх проблем та протестують проти угоди ЄС про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Меркосур).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Автомобілістів попередили про труднощі на низці доріг країни 18 листопада у зв’язку з протестами фермерів.

На заході Франції в районі міста Ангулем аграрії встановили "фільтраційну барикаду" та заявили, що хочуть таким чином привернути увагу громадян до походження продуктів і закликати споживати продукцію місцевого виробництва.

Реклама:

У муніципалітеті Фонтене-Ле-Конт, також на заході, близько чотирьох десятків фермерів приїхали до місцевої префектури на своїх тракторах.

В Авіньйоні фермери зібралися протягом цілого дня блокувати міст Європи.

У гаслах проти угоди про вільну торгівлю з Меркосур фермери наголошують на тому, що до них висуваються дуже жорсткі умови, тоді як угода уможливить імпорт до Франції продукції з набагато меншим контролем якості.

Тим часом ультраліві з партії "Нескорена Франція" заявили, що хочуть влаштувати у парламенті дебати з приводу запланованої угоди з Меркосур.

"Ми вимагаємо, щоб цей договір пройшов обговорення у Національній асамблеї і щоб він не застосовувався, якщо французи не проголосують за це", – заявив лідер політсили Жан-Люк Меланшон.

Минулого тижня проти запланованої угоди ЄС із Меркосур протестували у Брюсселі.

Опитування показали, що більшість французів підтримують фермерів, які збираються протестувати.