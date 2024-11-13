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Більшість французів підтримують фермерів, які знову збираються протестувати

Новини — Середа, 13 листопада 2024, 18:27 — Марія Ємець

Понад 80% французів схвально оцінюють нові протести фермерів, які планують акції з наступного тижня. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Опитування від компанії  ELABE на замовлення телеканалу засвідчило, що 82% респондентів так чи інакше підтримують майбутні протести фермерів. Про своє "розуміння" сказали 42%, про явну підтримку – 40%. 

Ці показники суттєво не змінилися з початку року, коли сукупний показник підтримки сягав 83%.

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Нові протести анонсували з 18 листопада. Французькі аграрії продовжують скаржитися на бюрократичні труднощі і низький заробіток на тлі поганої погоди і хвороб худоби. Також вони хочуть протестувати проти угоди про вільну торгівлю між ЄС і країнами Меркосур. 

При цьому опитування показало набагато меншу підтримку майбутнього страйку залізничників – про негативне ставлення заявили 48% респондентів.

У Брюсселі вже цього тижня почалися фермерські протести проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та економічним союзом Латинської Америки (Меркосур), аргарії вважають, що імпорт звідти зашкодить місцевому сільському господарству.

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Франція
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