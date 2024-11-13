Більшість французів підтримують фермерів, які знову збираються протестувати

Понад 80% французів схвально оцінюють нові протести фермерів, які планують акції з наступного тижня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Опитування від компанії ELABE на замовлення телеканалу засвідчило, що 82% респондентів так чи інакше підтримують майбутні протести фермерів. Про своє "розуміння" сказали 42%, про явну підтримку – 40%.

Ці показники суттєво не змінилися з початку року, коли сукупний показник підтримки сягав 83%.

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Нові протести анонсували з 18 листопада. Французькі аграрії продовжують скаржитися на бюрократичні труднощі і низький заробіток на тлі поганої погоди і хвороб худоби. Також вони хочуть протестувати проти угоди про вільну торгівлю між ЄС і країнами Меркосур.

При цьому опитування показало набагато меншу підтримку майбутнього страйку залізничників – про негативне ставлення заявили 48% респондентів.

У Брюсселі вже цього тижня почалися фермерські протести проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та економічним союзом Латинської Америки (Меркосур), аргарії вважають, що імпорт звідти зашкодить місцевому сільському господарству.