Глава МЗС Чехії проти пропозиції Борреля щодо зупинки діалогу з Ізраїлем

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський категорично заперечує проти пропозиції глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля щодо призупинки політичного діалогу з Ізраїлем.

Його заяву наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський стверджує, що призупинення політичного діалогу з Ізраїлем не матиме жодних результатів, а також ставить під сумнів послідовність Борреля у цьому питанні.

"Мені здається, що Жозеп Боррель не знає, чого він хоче", – сказав глава МЗС Чехії.

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За його словами, позиція Борреля є мінливою, оскільки під час головування Чехії в ЄС у другій половині 2022 року той спочатку блокував зусилля щодо скликання Ради асоціації з Ізраїлем, а потім наполягав на цьому.

"Тепер він пропонує призупинити діалог. Це більше не має сенсу. Я не думаю, що призупинення політичного діалогу дозволить чогось досягти", – зазначив Ліпавський.

Відповідаючи на запитання, якого підходу він очікує від наступниці Борреля Каї Каллас у питанні Ізраїлю, Ліпавський сказав: "Давайте дамо їй можливість представити свій власний підхід до цього порядку денного…Це одне з питань, яке наразі викликає найбільші розбіжності в ЄС".

Минулого тижня стало відомо, що Боррель пропонує призупинити політичний діалог з Ізраїлем через поточну ситуацію в Газі.

А у серпні Боррель пропонував 27 країнам-членам ЄС запровадити санкції проти міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича і міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра через їхні суперечливі висловлювання.