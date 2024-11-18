Глава МИД Чехии против предложения Борреля об остановке диалога с Израилем

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский категорически возражает против предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о приостановке политического диалога с Израилем.

Его заявление приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Липавский утверждает, что приостановление политического диалога с Израилем не будет иметь никаких результатов, а также ставит под сомнение последовательность Борреля в этом вопросе.

"Мне кажется, что Жозеп Боррель не знает, чего он хочет", – сказал глава МИД Чехии.

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По его словам, позиция Борреля является изменчивой, поскольку во время председательства Чехии в ЕС во второй половине 2022 года тот сначала блокировал усилия по созыву Совета ассоциации с Израилем, а затем настаивал на этом.

"Теперь он предлагает приостановить диалог. Это больше не имеет смысла. Я не думаю, что приостановление политического диалога позволит чего-то достичь", – отметил Липавский.

Отвечая на вопрос, какого подхода он ожидает от преемницы Борреля Каи Каллас в вопросе Израиля, Липавский сказал: "Давайте дадим ей возможность представить свой собственный подход к этой повестке дня... Это один из вопросов, который сейчас вызывает наибольшие разногласия в ЕС".

На прошлой неделе стало известно, что Боррель предлагает приостановить политический диалог с Израилем из-за текущей ситуации в Газе.

А в августе Боррель предлагал 27 странам-членам ЕС ввести санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за их противоречивых высказываний.