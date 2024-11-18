В Словении в результате авиакатастрофы небольшого самолета погибли три человека
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Новости — Понедельник, 18 ноября 2024, 13:15 —
Новости — Понедельник, 18 ноября 2024, 13:15 —
В регионе Прекмурье, что на северо-востоке Словении, накануне произошла авиакатастрофа небольшого самолета, в результате которой погибли три человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Как указано, авиакатастрофа произошла в туманную погоду.
По словам полицейских, самолет Cessna Skyhawk осуществлял панорамный полет.
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В сообщении говорится, что самолет изначально был рассчитан на четырех человек, но один человек не полетел.
В начале октября неподалеку литовского города Клайпеда два человека погибли в аварии мотопараплана.
В Болгарии в сентябре во время репетиции авиашоу разбился учебный самолет.
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